Es la actriz española más internacional. Conquistó Hollywood y es el rostro de Chanel. Además de actuar ha dado sus pinitos como directora y es poseedora de un cuerpo espectacular, tonificado y saludable, Penélope Cruz nos sorprende en cada alfombra roja, no solo por sus estilismos sino por la manera en que saca provecho a su figura estilizada, delgada y tonificada.

En esta nueva edición de los Premiso Goya, la de Alcobendas está nominada a mejor actriz por Dolor y Gloria y estamos deseosas de ver con qué look nos va a sorprender. Pero mientras elucubramos sobre la pieza de Chanel (asumimos que volverá a confiar en la maison de la que es rostro), te contamos qué es lo que hace y come la actriz para lucir tan bien a sus 45 años.

Hace ya algunos años que Pe, reveló cómo le cambió la vida descubrir el Bikram Yoga.

Polémica aparte este tipo de yoga consiste en una combinación de posturas que engloba los beneficios de distintos tipos de Yoga consiguiendo un cuerpo saludable a través de la práctica de la misma. Se trata de realizar una serie de 26 posturas de las 84 posturas clásicas del Hatha Yoga de Patanjali (considerado el más antiguo). Lo que lo hace diferente además de seguir un conjunto específico de asanas en un orden determinado es que la habitación debe estar climatizada a unos 40-42º con un 50% de humedad.

"Hago Bikram Yoga porque ha cambiado mi cuerpo por completo…solía ser lenta y ahora tengo el nivel de energía por las nubes. Es como mágico, pero una magia que está dentro de ti”, detalló la ganadora del Óscar a la revista InStyle.

La dieta que sigue Pe

- Dieta mediterránea. La actriz no se somete a ningún régimen estricto, pero la cocina mediterránea ha estado presente siempre en su vida. "Su obsesión por la dieta mediterránea, bailar en su tiempo libre y correr detrás de sus hijos ha hecho que Penélope Cruz recupere su exuberante figura en un tiempo récord", apuntaba hace unos años Fitness Magazine.

"La cocina mediterránea son realmente la clave de mi buen estado físico. No pienso someterme a dietas de choque ni me voy a matar en el gimnasio para cuidarme. Con alimentarme de forma saludable me basta", explicaba la actriz en una entrevista.