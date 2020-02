9 feb 2020

Compartir en google plus

Los activistas en favor de la sostenibilidad del planeta y, sobre todo, de la recuperación de los océanos, no son optimistas. Antes de la recién celebrada gala de los Premios Bafta, los máximos galardones del cine británico, ya pidieron a las actrices que no lucieran lentejuelas en su paseíllo por la alfombra roja. No tuvieron demasiado éxito. Y eso que los argumentos que ponen sobre la mesa son convincentes. Las lentejuelas, aún muy presente en la tendencia de moda y recurrentes como decoración en bolsos y todo tipo de objetos (incluso en libretas para niñas), es híper contaminante. Están fabricadas de plásticos derivados del petróleo altamente contaminantes y que tardan en descomponerse cientos de años. Por mucho que nos seduzca su atrayente brillo, la naturaleza de las lentejuelas es de lo más nociva.

Scarlett Johansson con un brillante vestido de lentejuelas firmado por Versace en la alfombra roja de los Premios Bafta 2020. pinit

A pesar de las advertencias de los activistas y de las recomendaciones de organizaciones medioambientales, varias actrices han desfilado por las últimas alfombras rojas luciendo lentejuelas de cabelza a pies. Scarlett Johansson hizo caso omiso a las recomendaciones y se paseó por la 'red carpet' de los Premios Bafta 2020 con un diseño recubierto de lentejuelas rosa firmado por Versace. Cuando estas lentejuelas comienzan a descomponerse, se convierten en microplástico se incluso nanoplásticos que terminan en los océanos. Incluso se han detectado estas micropartículas de plástico en el agua del grifo.

La actriz española Ana de Armas deslumbró sobre la alfombra roja de los Globos de Oro 2020 con un enorme vestido de lentejuelas azules de Ralph & Russo. pinit

El espectacular vestido azul noche con el que Ana de Armas deslumbró en la alfombra roja de los Globos de Oro 2020 es una preciosidad, pero tóxica. Imposible calcular la cantidad de lentejuelas que han necesitado tantos metros de tejido. Este diseño de Ralph & Russo sale del taller de la marca, pero las activistas de la moda sostenible advierten también de que el tejido de lentejuelas suele implicar un proceso manual que se realiza en factorías subcontratadas donde los derechos de los trabajadores, muchas veces mujeres y niños, son ignorados.





VER 13 FOTOS Premios Grammy 2020: los mejores looks de las famosas en la alfombra roja

La actriz Rebel Wilson también desoyó los ruegos de los activistas británicos que pidieron a las famosas que no lucieran lentejuelas en la alfombra roja de los Premios Bafta 2020. pinit

Rebel Wilson fue otra de las actrices que desoyeron los ruegos de los activistas por la sostenibilidad del planeta y apostaron por un look con lentejuelas, firmado por Prabal Gurung. De hecho, el comité de los Bafta 2020 envió a sus invitadas una petición para que enfocaran sus apariciones en la alfombra roja de manera diferente y apostaran por diseños sostenibles, reutilizara looks o los alquilaran. Kate Middleton fue de las pocas que se adhirió a la recomendación y llevó un look de Alexander McQueen que estrenó en 2012.

La actriz Jodie Turner-Smith acudió a la alfombra roja de los Premios Bafta con un espectacular diseño de Gucci, cuajado de lentejuelas amarillas. pinit

La actriz Jodie Turner-Smith lució en la alfombra roja de los Premios Bafta 2020 un vestido tan espectacular como el de Ana de Armas, pero cuajado de lentejuelas amarillas. Diseñado por Gucci, pierde toda su belleza al considerar la cantidad de plástico que encierra en tantos metros de tejido. Las activistas aconsejan a las famosas recurrir a diseños que utilicen lentejuelas hechas con material reciclado o biodegradable, aunque hasta que este tipo de alternativa no llegue a la moda rápida, lo mejor es dejar de incentivar el uso de este tipo de decoración. Veremos lo que ocurre sobre la alfombra roja de los Premios Oscar 2020. Comprobaremos si a las famosas les interesa más lucir bellas o cuidar, para todos, el planeta.