3 oct 2018

Operada con éxito. Carlota Corredera se sinceró ayer en 'Sálvame', programa que presenta, con todos sus telespectadores al afirmar que había tenido que pasar por quirófano tras una revisión rutinaria con su ginecólogo.

"Me encontraron un quiste. No se sabía cuál era la ubicación pero sí el tamaño. Y era un tamaño importante", comenzaba a explicarse la presentadora. Con las lágrimas ya presentes, Carlota Corredera ha querido ser lo más sincera posible: "Desde el 27 de julio, cuando me lo detectaron, no me lo pude extirpar hasta el 20 de septiembre".

Sin embargo, después de la tormenta siempre llega la calma y finalmente, la periodista puede respirar tranquila pues ha afirmado que ya esta "recuperada". No ha dejado pasar le momento para dar las gracias a todos los que le han apoyado en este momento complicado: "Gracias a los compañeros que han guardado el secreto. El quiste es benigno y es la mejor noticia que puedo compartir", concluía.

