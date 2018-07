25 jul 2018

Una imagen vale más que mil palabras. Al parecer, la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se habría comprometido con su actual novio, el DJ Álvaro Lobo. Con una foto de Instagram en la que aparece un anillo y un corazón, la hija de Terelu Campos compartía la imagen que ya tiene más de 9.000 'me gusta' en tan solo un día.

Hace solo tres meses que se conoce la existencia de esta relación, debido al anonimato que mantenía a Alejandra Rubio alejada del entorno informativo ya que, aún, no había cumplido la mayoría de edad. Ahora que la hija de Terelu Campos se ha convertido en 'influencer', sus redes sociales son objeto de críticas.

Ya lo afirmó en su cuenta de Instagram: "Me da igual donde, como si es en el salón de mi casa, esas cosas me dan igual. Tampoco quiero un diamante ni nada de eso. Álvaro sabe que anillos me gustan, yo soy muy simple para esas cosas. Solo que sea especial", concluía.

