22 ago 2018

Hace un par de semanas, todos aquellos que quieren, por mínima y remotamente que sea, a Demi Lovato, se sobrecogían al conocer la noticia de que había sufrido una sobredosis. Llegaron a temer por una vida que, ahora, deberá llevar por un camino mejor. Al menos, más recto.

El lunes, Demi soplaba las velas de su tarta de cumpleaños. No supimos nada de ella, que está recluida tratando de llevar lo mejor posible su rehabilitación para abandonar los malos hábitos. Pero sí se pronunció su hermana.

Lo hizo con un emotivo mensaje en las redes sociales. Madison De La Garza, hermana pequeña de Lovato, escribió: "Hoy podría haber sido uno de los peores días de mi vida, pero en su lugar tengo la oportunidad de pasarlo dando gracias a Dios, a unos médicos increíbles y al equipo de Demi y todas aquellas personas de distintos lugares del mundo que nos han enviado su apoyo. Sin toda esa gente yo ya no tendría a mi lado a mi hermana mayor".

"Últimamente he estado pensando mucho en cómo me gustaría que los demás pudieran ver las pequeñas tonterías que hace a veces, por ejemplo cómo infla la nariz cuando dice una palabra en concreto o cómo me pone el pelo detrás de la oreja cuando estoy intentando dormir, porque esas son las cosas por las que me siento agradecida hoy", continuaba la actriz.

Para concluir: "Parecen pequeñeces, pero es lo que define a mi hermana; no el que sea cantante o una celebridad, y desde luego no las cosas que han dicho de ella en ciertos medios. Es una hija, una amiga y mi hermana mayor... y me siento muy, muy agradecida de poder desearle hoy un cumpleaños feliz".

