1 ago 2018

Desde hace una semana, día sí y día también, salen a la luz informaciones, bien sobre su estado de salud o sobre los detalles que la llevaron a la sobredosis, relacionadas con Demi Lovato. Las últimas apuntaban a que su amiga Dani Vitale había sido la culpable de que se encuentre como se encuentra.

Y esta ha hablado. Lo ha hecho para zanjar la polémica y para desvincular su nombre de un asunto tan complicado como que la exchica Disney se encuentre ingresada en esta situación. Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha manifestado su preocupación por su amiga.

"Me importa Demi tanto como a ustedes. No había dicho nada hasta ahora porque su recuperación ha sido más importante. No estuve con ella cuando el incidente ocurrió, pero estoy con ella ahora y lo seguiré estando porque significa mucho para mí igual que para vosotros", se puede leer en la red social de Dani.

"Sé que os sentís perdidos sin ella ahora mismo, recordad que siempre habéis sido una comunidad de 'Lovatics' que aman", añade, recomendando a los seguidores de la artista que se dediquen a enviar mensajes positivos y de cariño en vez de señalar presuntos culpables.

"Todos la queremos más de lo que podemos expresar con palabras. Sigan enviándole mucho amor durante su recuperación", concluye.

