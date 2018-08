1 ago 2018

Tras la hospitalización por sobredosis de Demi Lovato han sido muchas las teorías que han rodeado al trágico incidente y la última de ellas relaciona directamente a una de las bailarinas y mejores amigas de la artista, Dani Vitale. A quien los fans de la compositora acusan de haber sido una mala influencia para la cantante y la responsable directa de la sobredosis.

Y es que como sabemos el mismo día que la cantante fue hospitalizada, se encontraba celebrando la fiesta de cumpleaños de su amiga Dani Vitale, de ahí uno de los motivos por el que los fans de la cantante han relacionado a la bailarina con lo sucedido.

Pero Vitale asegura que no tuvo relación ninguna con lo ocurrido ya que Demi celebró después un 'after party' en su casa, en el cual se supone que Vitale no estuvo presente. Algo que ha confesado mediante una reciente publicación, con el fin de acallar los rumores:

"Me importa Demi como todos ustedes. No he dicho nada sobre esta situación hasta ahora porque su recuperación ha sido de la mayor importancia. No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y lo seguiré estando porque ella significa todo para mí. Al igual que a todos ustedes", asegura en un comunicado realizado a través de su cuenta de Instagram.

Y continúa: "No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento. Hay demasiado en este mundo. Sé que todos ustedes se sienten perdidos sin ella en este momento. Recuerden que siempre ha sido una comunidad de Lovatics que AMAN. Cuando cojan tus teléfonos y comiencen a escribir, recuerden que todos la queremos más de lo que podríamos poner en palabras. Continúen enviándole su amor durante su vida y su recuperación".

Por el momento se desconocen más detalles sobre las causas de la sobredosis de Demi Lovato. En cuanto a la relación entre la cantante y la bailarina muchos medios aseguran que han sido amigas durante varios años y que ambas han estado juntas en las buenas y en las malas, también en los excesos.

En cuanto al estado de salud de la cantante, continúa siendo frágil ya que han surgido complicaciones que ya están siendo tratadas por los médicos en el nosocomio de Los Ángeles, donde Demi Lovato permanece hospitalizada.

