6 ago 2018

Demi Lovato ha decidido romper su silencio cuando se cumplen casi dos semanas de su ingreso hospitalario por una sobredosis. La cantante ha querido agradecer el apoyo a sus seguidores con una breve carta en la que deja claro que su lucha contra las adicciones no ha terminado.

"Siempre he sido clara a la hora de hablar sobre mi viaje con la adicción", explica Lovato en su texto. "Lo que he aprendido es que la enfermedad no es algo que desaparezca o se difumine con el paso del tiempo. Es algo que necesito seguir superando y que todavía no he conseguido".

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

"Quiero darle las gracias a Dios por mantenerme viva y a salvo. A mis fans, estaré siempre agradecida por todo el amor y el apoyo que habéis mostrado durante esta última semana y más allá. Vuestros pensamientos positivos y rezos me han ayudado a navegar a través de esta época difícil. Ahora necesito tiempo para curarme y centrarme en mi sobriedad y en mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que me habéis mostrado y tengo ganas de que llegue el día en el que pueda decir que he superado este problema. Seguiré luchando".

Rápidamente, los seguidores de Demi Lovato han reaccionado al mensaje de la cantante convirtiendo en 'trending tropic mundial' el hashtag #KeepFightingDemi (Sigue luchando, Demi).

