9 ago 2018

El pasado 18 de julio, Adriana Abenia daba a luz a su primera hija, Luna. Hasta el momento, si bien había compartido con sus seguidores numerosos detalles de cómo fue el parto, la recuperación y el día a día como madre, no había mostrado la carita de la niña.

Pero ayer se decidió a hacerlo. Aprovechando la excusa de que desde su llegada al mundo parece que se duerme poco en su casa, Adriana ha compartido una imagen de ambas disfrutando de un amanecer.

"Hoy me he llevado a Luna a que viera amanecer, total, ninguna de las dos dormíamos", se puede leer al lado de esa imagen con la que Abenia nos desvela cómo es el rostro de su bebé, al que parece que, una vez ha puesto en pie a todos, no le importa echar una cabezadita.

Adriana se casó con el que hoy es el padre de su hija, Sergio Abad, el pasado verano. Ahora, viven juntos esta nueva experiencia, la de la maternidad, que a pesar de restarles horas de sueño, les ha llenado de una felicidad especial.

