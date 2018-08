14 ago 2018

Fue un susto. Una anécdota más dentro de la Gala Starlite, pero los que estaban al lado de Antonia Dell'Atte se asustaron. Porque la italiana se sintió indispuesta, de manera repentina, y acabó saliendo en ambulancia -aunque regresó a la fiesta pasada como una hora-.

Ahora, en declaraciones a 'Look', ha explicado qué es lo que le sucedió. "Ha sido una cosa muy rara. Yo estaba perfectamente, llegué a la mesa y de repente vi todo en blanco. Acto seguido solo recuerdo verme con la pierna arriba", manifiesta.

Antonia, que fue atendida por los servicios médicos de Starlite a los que ha agradecido el trato recibido, echa la culpa de este desmayo al calor. Aunque no descarta, con buen sentido del humor, que la edad tuviera algo que ver.

Dell'Atte, además, ha hablado en esa conversación con el citado medio, de cómo fue el reencuentro entre Álex y Clemente Lequio. Aunque no ahonda en los detalles, porque ya dejó claro hace meses que no iba a hablar de la salud del hijo de su ex, sí que confiesa que Clemente le ha contado que la recuperación va por buen camino.

