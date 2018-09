14 sep 2018

Antonia Dell'Atte está encantada con el programa. Sí, ha sufrido mucho ­—como todos sus compañeros— porque es un formato exigente, pero sabe que va a ser un éxito, razón por lo que está tan feliz que aborda la promoción con una energía desbordante: "Ha sido muy duro, pero ha sido maravilloso y el esfuerzo ha valido la pena", confesaba antes de la presentación oficial. "Tengo grandes amigos en el concurso, y también he hecho nuevas amistades. Había mucha competitividad, claro, pero aquí la más competitiva soy yo".

Como todo el equipo, la exmodelo viajó al FesTVal de Vitoria para presentar el talent: hizo conexiones en directo con programas de TVE y PlayZ, acudió a la rueda de prensa y concedió entrevistas en grupo. Y en todas sus declaraciones, Antonia jugaba con la provocación y la ironía, así como con constantes pullas a los demás, sabedora del efecto que sus palabras tenían en la prensa.

Porque ella es un torrente de titulares, pero hay que conocer bien al personaje para saber distinguir entre lo que de verdad es información y no un chiste con cierta mala uva. En la multitudinaria rueda de prensa Dell’ Atte también tuvo pullas para el jurado: "Me han tocado mucho las pelotas… Y yo a ellos". Sin embargo, alejada de los focos, solo tiene palabras de admiración para ellos: "Son unos 'cracks'. Da gusto que compartan con nosotros sus secretos, porque son los mejores, y aprender de ellos es un lujo. Aunque a mi me cueste obedecerles…".

Recordemos que, incluso cuando dice que va a hablar en serio, Dell’Atte no puede evitar hablar en broma. Está en su ADN. Hace unos días, algún medio tituló Antonia Dell’Atte carga contra sus compañeros una crónica en la que la italiana hablaba, sobre todo, de sus desencuentros con Carmen Lomana y Óscar Higares: "Vienen de otro 'reality' y saben cómo pincharme. Carmen, o alguna mano negra, han creado este conflicto. Porque yo me llevo bien con ella. Aunque yo sé cocinar y ella, no".

Lo decía todo conteniendo la risa, como se aprecia en el vídeo colgado en YouTube. Porque muchas de las declaraciones que ha hecho sobre el programa han sido así, un aparente ataque mordaz al formato propio de su sentido del humor.

Entrevista a entrevista, Antonia ha repetido como un mantra declaraciones como: "He llorado como nunca. Ni mi marido me ha hecho llorar tanto", "Ha habido muchas puñaladas por la espalda", alimentando el morbo que la 'guerra de estrellas' genera en la audiencia. Como bien ha dicho en su Instagram, se trata de una estrategia de cara a la promoción que ella misma se hace con el concurso como trampolín.

Basta con verles entre bastidores, horas antes de la presentación, para ver que forman una piña. Suele suceder en los 'realities'. De hecho, cuanto más duras sean las pruebas superadas, más complicidad se crea entre los concursantes. Su debilidad es Boris Izaguirre, del que no se separaba, y a quien reclamaba en algunos momentos para realizar entrevistas en pareja.

Incluso Santiago Segura, que la llamó 'mosca cojonera' en el primer programa, bromeaba con ella mientras tomaban algún canapé haciendo tiempo para pasar por maquillaje y peluquería. "Santiago es el peor de todos", aseguran que ha dicho Antonia. Hablando con él, comenta que ha sido un descubrimiento. Es esta buena sintonía lo que la lleva a lanzarle dardos. Porque si Antonia no se mete contigo es que le eres indiferente.

Hay dos Antonias, la que habla cuando no hay cámaras y la que sabe que la están grabando. La primera es divertida, cariñosa, solidaria; la segunda, excesiva, irónica, mordaz. Antes de titular, hay que saber muy bien con qué Antonia se está hablando.

