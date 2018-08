14 ago 2018

Desde su ruptura con Antonio Banderas, Melanie Griffith no se deja ver mucho por la esfera pública y mantiene su línea de intimdiad y privacidad a la que nos tiene acostumbrados desde hace tiempo. lleva una época algo alejada del foco. La actriz sólo se deja ver en estrenos, algunos eventos cuando es fotografiada por paparazzi.

Aún así cada paso que da es susceptible de convertirse en polémica. Lo último, una sesión de fotos para el número de septiembre de la revista estadounidense 'InStyle'. La actriz ha mostrado en su Instagram algunas fotos del reportaje titulado 'Boss Lady' (La Jefa), que ha sido publicado el día el pasado 9 de agosto, su cumpleaños, cuando soplaba 61 velas.

En la foto vemos a la intérprete con los pies en la mesa de un despacho, con top negro, falda roja y zapatos de charol negro. Lo que más ha causado revuelo ha sido su rostro, bastante cambiado respecto al que conocemos. Labios más finos, ojos más redondos y la nariz -que ya había sufrido cambios en los últimos meses- mucho más puntiaguda. ¿Maquillaje, iluminación o bisturí?.

En el pide foto habla acerca de su estado sentimental. Asegura que que está soltera y que no le importaría conocer a alguien, pero que no busca otro matrimonio. La revista reza así: "Después de tomarse un tiempo apartada para cuidar de sus hijos, la sirena de Hollywood Melanie Griffith está soltera, sexi y lista para el próximo acto. Pero ¿se atrevería con una aplicación para ligar?. "No, por Dios. Tinder o algo sería sería muy hortera, me parece. Creo que puedo encontrar a alguien por mí misma. Quizá busque el amor, pero no el matrimonio de nuevo".

Word. ️ Thanks @yoch4n4n Una publicación compartida de MELANIE (@melaniegriffith) el 7 Ago, 2018 a las 7:11 PDT

"Quizá busque el amor, pero no el matrimonio de nuevo. "Creo que ya no es importante para mí. Pero especialmente si tienes 60 años, cuatro hijos y estás viviendo la vida que siempre has querido. Entonces, ¿para qué casarse? Sí, me enamoraría, tendría un romance, una relación, pero no lo he tenido. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación", revela en el reportaje.

