21 ago 2018

Hace unos días, Shaila Dúrcal, sonriente, reaparecía en sus redes sociales lanzando un mensaje tranquilizador sobre su estado. Porque el hecho de que asegurase que había perdido un dedo en un accidente, pero no se sepa detalle del mismo, tenía inquietos a sus seguidores.

Ahora, sabemos que ya tiene fecha para volver a los escenarios. Ella misma avisaba, a través de Instagram -el canal que ha elegido para tenernos al tanto- que si bien debe cancelar su concierto del miércoles, sí podrá actuar el viernes.

"Amigos, quiero aclararles que por motivos de mi recuperación postoperatoria, mi médico no me autorizó el alta médica para mi concierto de este miércoles 22 de agosto en San José CA. Estoy muy apenada por este contratiempo, pero el viernes 24 estaré sobre el escenario en The Novo, en Los Ángeles", escribió en su red social.

Una publicación compartida de Shaila Dúrcal (@shailadurcal) el 18 Ago, 2018 a las 2:51 PDT

Desde su entorno han reiterado que será ella misma quien aclare las circunstancias en las que se dio ese accidente doméstico. Será cuando esté en condiciones, no solo físicas, sino también psicológicas de recordar lo sucedido.

Seguro que poder regresar a la música, lo que es su vida desde pequeña, le ayuda a dar un paso más al frente en esa recuperación.

