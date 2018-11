30 nov 2018

Margarita Robles es la tercera mujer en ocupar el Ministerio de Defensa, tras Carmen Chacón y Dolores de Cospedal. Abandonó su cargo de magistrada en el Tribunal Supremo, para unirse al proyecto socialista de Pedro Sánchez.

Resulta raro que una ministra te reciba en su casa, y en festivo, y que nos cuente que el ruido que se oye es el de la lavadora porque aprovecha los domingos para organizar su otra vida, la de una mujer que vive con Luna, su compañera de piso y que te habla con naturalidad de su día a día.

Corazón Llegamos a la casa de Margarita Robles y nos recibe con Luna, una yorkshire con mucho carácter. Para que no se inquiete, empiezo la conversación hablando de ella. Margarita, ¿cómo llega Luna a su vida o usted a la de ella?

Margarita Robles Me la regalaron unos amigos. Yo había pensado tener un perro, pero me daba mucha pereza dar el paso.

C. ¿Significa que es primeriza?

M.R. Sí. Recuerdo que cuando veía gente con perros y hablaban con obsesión, yo pensaba muy respetuosa: «parece que exageran un poco». Pero, ahora, la verdad, es que se integran en tu vida hasta formar parte muy importante.

C. ¿Pidió consejo para educarla?

M.R. Tengo que reconocer que está muy mal educada. Me he pasado toda la vida en un ambiente rígido y he decidido que ella haga lo que quiera. La vida tiene bastantes restricciones y yo he decidido que mi perrita no tenga ni restricciones ni limitaciones: hace lo que quiere y cuando quiere. Me prometí que tenía que disfrutar de todo.

"Cuando salgo a pasear con Luna me río mucho"

C. De los animales se aprenden muchas cosas, ¿qué le ha enseñado Luna?

M.R. No sé si aprendo de ella o ella de mí cuando estamos juntas. Después de una jornada de estrés y preocupaciones, lo que consigue es relajarme. Además de haberme enseñado a disfrutar de las pequeñas cosas. Cuando salgo a pasear con Luna me río mucho y, aunque me lo habían dicho, reconozco que se hacen amistades y mucha vida social. Los animales nos hacen sentir más humanos.

C. ¿Le hacen muchas preguntas?

M.R. A la gente le sorprende verme pasear con Luna. Hablamos de nuestros perros y, por supuesto, de política. Estoy contenta porque, mayoritariamente, les gusta lo que hacemos.

C. Pues hablemos de política, ¿cuándo la igualdad será una realidad en las Fuerzas Armadas?

M.R. En este momento en las Fuerzas Armadas hay un 13% de mujeres, aunque parece poco, es uno de los más elevados de la UE. Lo que estamos tratando es de promocionarlo para que los jóvenes vean las Fuerzas Armadas como algo próximo a la sociedad y se integren. Me gustaría que pronto tuviéramos una mujer general. Para mí las Fuerzas Armadas han sido un descubrimiento: su formación, su compromiso, sus valores... Nuestras Fuerzas Armadas son muy modernas, muy preparadas y muy desconocidas, por lo que deberían ser un orgullo para todos los españoles.

C. ¿Cuáles son sus próximos retos como ministra de Defensa?

M.R. Acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad, favorecer la cultura de Defensa, favorecer que la gente joven les conozca más y se integren en ellas. En este momento, las Fuerzas Armadas cuentan con tres mil hombres y mujeres en fuerzas de paz y eso es importantísimo. También nos da mucha satisfacción en estos días que ha habido grandes inundaciones, no solamente el papel de la Unidad Militar de Emergencia que todo el mundo conoce, sino también el trabajo del ejército de tierra construyendo los puentes del Rubio en Sevilla, en Baleares… Demuestra que el ejército está unido a la sociedad española.

C. Durante los últimos años se han quedado por el camino logros importantes del Estado de Bienestar, ¿cree que se pueden recuperar?

M.R. Una de las obsesiones de este Gobierno es recuperar el Estado de Bienestar. Hemos vivido casi diez años de crisis económica que lamentablemente ha repercutido en aquellos que tenían menos posibilidades económicas. Por eso hablamos siempre de acabar la legislatura porque entendemos que son necesarias unas políticas sociales en clave de redistribución de la riqueza, para que aquellos que lo han pasado peor puedan tener una salida. Nos preocupa el salario mínimo interprofesional, los pensionistas, la dependencia...

C. ¿Significa eso que no convocarán elecciones anticipadas?

M.R. La voluntad que tiene ese Gobierno es acabar la legislatura, sobre todo porque entendemos que es necesario ayudar a redistribuir los desequilibrios que se han producido durante estos años de crisis económica.

Más noticias relacionadas...

- Amaia Izar: "Los caballos son animales muy sensibles"

- Mara Torres: "No entiendo mi vida sin perro"

- Daniel Holguín: " He guardado el esperma de mi perro, tiene un pedigrí muy bueno"