El presentador de los informativos fin de semana de Telecinco José Ribagorda nos abre las puertas de su casa para presentarnos a sus mascotas: tres pájaros, dos mastines y un gato.

No podía faltar en nuestra conversación su pasión por la gastronomía, que le ha llevado a escribir dos libros: 'Cocineros sin estrella', donde recoge el buen hacer de los cocineros de siempre, y 'De las cosas del comer', un volumen donde trata todo lo relacionado con la alimentación. Además he descubierto que es del Atlético de Madrid y que uno de sus deseos es que gane alguna vez la Champions.

Corazón He visto que tiene cuatro pájaros. ¿A qué especie pertenecen?

José Ribagorda Son tres agapornis y un canario. También tengo dos mastines y un gato.

C. Es gran amante de los animales.

J.R. La gran amante de ellos es mi mujer –Loles Silva–, yo me he adaptado.

C. ¿Lo de los agapornis fue idea de su mujer?

J.R. Hay una señora en el pueblo que tiene muchísimos. Ella nos los recomendó.

C. ¿Qué nombre les ha puesto?

J.R. No tienen nombre. Son un padre y sus dos hijos. Trajimos una pareja y tuvieron dos descendientes. Luego la mamá murió.

C. Debió ser duro.

J.R. A mí me sorprendió su recuperación, estos pájaros son muy amorosos, siempre estaban haciéndose arrumacos... Pero ha sobrevivido y ahí está con sus pequeños. Me encantan sus cantos y me relaja mucho verlos. Es toda una experiencia.

C. Además, tiene un canario.

J.R. Sí, se llama Pico y canta muchísimo. Y, aunque no tiene la estética y el colorido de los agapornis, a mí me parece más bonito, y su canto es maravilloso.

Me gustan mucho los guisos tradicionales"

C. Nos preocupamos y con razón del abandono de animales. Sobre todo, de perros y gatos. ¿Esto también ocurre con los pájaros?

J.R. Que se abandonen es una irresponsabilidad. Cuando se tiene un animal hay que pensar que es uno más en la familia y tenemos que tenerlos hasta su fallecimiento.

C. También tiene dos mastines.

J.R. Son Tadeo y Bartolo. Loles, mi mujer adoptó un mastín hace muchos años. Para el tipo de casa que tenemos, es perfecto. Es una raza que nos gusta mucho. Son muy defensores y se llevan muy bien con los niños. Además, tenemos dos gatos: Pedro y Vilma. Conviven muy bien con ellos.

C. ¿Son los más pequeños?

J.R. No, tienen 18 y 17 años, se los encontró mi mujer debajo del coche. Eran muy pequeñitos y se los trajo a casa.

C. Con esta fauna que tiene en casa, ¿por quién tiene más debilidad?

J.R. Por los perros. Juego con ellos, les doy de comer...

C. Hablando de comida, usted ha escrito dos libros de cocina. ¿Comemos bien?

J.R. Creo que no. Es importante educar desde pequeños. Hay que aprender a conocer el producto, el producto de cada temporada, comer más sano... Estamos en unos índices de obesidad tremendos en la población infantil.

C. ¿A qué se debe?

J.R. Es una mala educación alimentaria y, también, de dejadez de los padres. La gastronomía tendría que formar parte de la educación integral.

Estamos en unos índices de obesidad tremendos en la población infantil"

C. ¿Usted cocina?

J.R. Sí, soy un cocinillas y me gusta cada vez más. Además, tengo una gran cocinera, que es mi mujer, y me ha ayudado mucho. Tiene un catering y hacemos muchas recetas. Nos gusta cocinar en casa y recibir a gente. Disfrutamos danto de comer más que comiendo.

C. ¿Cuál es su receta preferida?

J.R. Me gustan mucho los guisos tradicionales: patatas con setas o con bonito, unas buenas alubias, un marmitako... Las podéis ver en mi web: www.delascosasdelcomer.com/conoceme/

C. Su libro 'Cocineros sin estrella', surgió de un programa que presentó. ¿Como fue esa experiencia?

J.R. Muy enriquecedora. Recorrí España, conociendo a cocineros, en algunos casos con más de 40 años en los fogones. Gente que apenas había salido en los medios, pero auténticas joyas. En el libro y en la serie quise poner en valor la cocina de siempre, que, en ese momento, estaba solapada por la cocina de vanguardia. Fue un aldabonazo a las conciencias del mundo de la gastronomía.

C. ¿Han evolucionado los servicios informativos?

J.R. Técnicamente, sí. Ahora, retransmitimos todo en tiempo real, tenemos más acceso a la información, todo es periodismo, las fuentes de información son infinitas... Las redes nos han venido muy bien, pero, en el caso del periodismo, hay que verificar y confirmar. También son un gran escenario para las vanidades.

