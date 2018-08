25 ago 2018

Carmen Borrego acudió a 'Sálvame' para comentar el nuevo capítulo de 'Las Campos', que verá la luz el próximo martes y estará relacionado con los retoques estéticos de las hijas de María Teresa Campos.

Ha sido entonces cuando Carmen Borrego se ha sincerado con Nuria Marín sobre los problemas y complejos que ha sentido con su físico. "Nunca he estado muy contenta con mi cuerpo. Tampoco he sido una persona acomplejada pero no soy de las personas que le gusta mirarse al espejo", ha confesado.

También ha hablado de su comparativa con su hermana: "De jóvenes siempre he pensado que Terelu era mucho más delgada que yo, pero en realidad tenemos diferentes constituciones", ha afirmado, ha confesado: "He envidiado físicamente a mi hermana. Ahora no la envidio porque estamos más o menos a la par".

