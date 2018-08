30 ago 2018

Una ilusión frustrada. Marta Gutiérrez ha vivido una mala experiencia con su artista favorita. La joven viajó con amigos desde Mallorca hasta el 02 Arena de Londres para asistir al concierto de Britney Spears. Los cuatro habían comprado las entradas tipo "meet and greet" (conocer y saludar) que permitía estar junto a la cantante y hacerse una foto con ella.

Según cuenta ella misma a la sección 'Jaleos' del diario online 'El español', abonó 180 libras -200 euros- pagaron por las entradas y 600 -668 euros-por fotografiarse con la artista. El único requisito era dejar una distancia razonable entre el fan y la la cantante para evitar rozamientos innecesarios. Ese fue el talón de aquiles de Gutiérrez. A las 19:45 estaban en el punto de recogida y fueron conducidas a un pasillo donde debían de esperar para entrar de cuatro en cuatro.

Para el momento de la foto se accedía invididualmente habiendo dejando previamente todos los objetos personales fuera.Dentro, un fotógrafo profesional era el encargado de hacer la foto y proporcionar un código de descarga. Estaba prohibido abrazar y besar a la cantante.

En el momento de la foto, posó su mano sobre la espalda de Spears y esta inmediatamente se apartó de la alfombra y dijo que "no iba a permitir que nadie la tocase", pidiendo a seguridad que la expulsara de la sala. Ella se disculpó y alegó que habia pagado mucho dinero, algo que ella se tomó a burla: "Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento...".

"Me pareció increíble que esa mujer no supiera carburar. Yo dije incluso que me ponía de rodillas delante de ella y le pedía perdón pero ya pensé... ¿Perdón por qué? Paso", rememora la joven que se siente "profundamente decepcionada". Ahora dice que no sabría si pedirle perdón o exigirle que se lo pidiera ella: "Le propondría hacer borrón y cuenta nueva, y le preguntaría '¿nos hacemos una foto normal?' Para mí borrar esto ahora mismo es lo importante", cuenta.

