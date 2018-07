28 jul 2018

Puede que alertados por lo que ha pasado con Demi Lovato o simplemente porque quieren mantener a salvo la profesionalidad de Britney Spears, pero el equipo de la princesa del pop ha decidido deshacerse de todo el alcohol que pudiera estar a su alcance mientras asume sus actuaciones en Nueva York y así será en toda su gira.

Ha sido Page Six el que ha informado que los asistentes de Spears acudieron "de avanzadilla" a los hoteles en los que se iba a alojar la cantante para asegurarse de que no hubiera alcohol en sus habitaciones "ni personajes sombríos" alrededor, para que no hubiera fiestas.

"Los empleados de su gira pueden esperar muchas normas", detallaban, asegurando que los bailarines tenían prohibidas alcohol y drogas y que incluso podrían llegar a tener que someterse a controles aleatorios.

De esta forma, el equipo de Spears, conocedor de los excesos que han rodeado a la vida de la cantante desde que se catapultara a la fama al ritmo de 'Baby one more time', pretenden salvaguardar la salud de la artista y asegurarse de que cumpla con profesionalidad todos sus compromisos.

