5 sep 2018

Pelayo Díaz ha visitado el plató de 'Ya es mediodía', donde pudo verse las caras por primera vez con Alba Carrillo, tras la última de las polémicas que afectó a 'Cámbiame' antes de ser clausurado definitivamente. Y es que recordemos que fue la colaboradora televisiva la que cargó duramente contra Fiona Ferrer, compañera del programa a la que Pelayo no dudó en salir a defender. Pero por suerte el equipo del programa ha dejado eso a un lado y se ha concentrado en lo verdaderamente interesante, la boda de Pelayo Díaz y Andy MacDougall y en otro detalle inésperado: el nuevo retoque estético del estilista.

Ambos se darán el 'sí, quiero' el 22 de septiembre y con el adelanto que Pelayo hizo de sus invitaciones de boda en Instagram, la ceremonia promete ser todo un "cuento de hadas".

Pelayo Díaz durante su aparición en el programa de 'Ya es mediodía'. pinit

Algo sobre lo que Pelayo ha aclarado en el programa: "Más que una boda, quiero una celebración del amor". El estilista también ha revelado que contarán con 400 invitados. "Amigos íntimos" de la pareja entre los que ya hemos sabido que estará su íntima amiga Paula Echevarría, la cual lo anunció hace pocos días a través de su Instagram.

pero el momento de más expectación del programa llegó cuando Isabel Rábago quiso saber si los novios iban a leer sus votos con los que se prometerán amor eterno. Algo a lo que Pelayo contestó: "Sí. Vamos a tener votos y botox, las dos cosas". Un detalle que pilló a todos por sorpresa en el programa y sobre el que el estilista aclaró: "Me he puesto botox hace una semana. Eso no puede ser instantáneo, tiene que ser tiempo antes".

Buenos días y gracias Agosto! Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el 31 Ago, 2018 a las 12:51 PDT

Un nuevo retoque del estilista, y es que ya en 2016 admitió haberse sometido a un tratamiento de Invisalign con su hermana (un tipo de 'braquets' transparentes para enderezar los dientes).

De todos los detalles revelados, también ha destacado el de que los novios no pasarán juntos la noche anterior a la boda. Algo sobre lo que el diseñador ha confesado: "Creo que hay cosas que se deben mantener, esa sensación de reencontrarnos en el altar..."

