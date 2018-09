18 sep 2018

La llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame' ha sido como un huracán. La tonadillera no dejó en buen lugar a Dulce, la mujer que en su día fue niñera de Chabelita y que ahora se ha convertido en su sombra. De hecho, la culpó de consentir todo a su hija.

El programa se puso en contacto con Dulce tras la llamada de la cantante. "¿Mala yo? ¡Mala ella! si a mí me pone de mala digo más, se está pasando conmigo", afirmó muy enfadada. "Yo no consiento nada, lo estoy sufriendo todo, no consiento que esté con un niñato, lo sufro igual", añadió.

Va a ser mi niña toda la vida"

Parece ser que Dulce se dedicó durante la conversación a gritar y se mostró muy alterada. Además, lanzó una advertencia a Isabel Pantoja: "Que no se atreva a demandarme porque si no lo va a tener complicado ¡que se atreva, que entonces estalla todo!".

Dulce también ha respondido al grito de Isabel Pantoja cuando dijo: "No es su niña". "Va a ser mi niña toda la vida, es su hija, pero es mi niña", ha afirmado."Demasiado bien está mi niña para lo que ha sufrido ¡tiene mucha carencia!", ha añadido.

