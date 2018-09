16 sep 2018

A tan solo 48 horas del comienzo de 'GH VIP', Oriana Marzoli ha tomado la decisión que todos temíamos: abandonar el reality. Una decisión que tanto Jorge Javier Vázquez como la psicóloga y sus compañeros de programa intentaron evitar a toda costa y en pleno directo, pero finalmente Oriana ha decidido abandonar la casa de Guadalix.

Una decisión que ya veíamos venir desde el primer bajón de la concursante de este sábado y que según sus propias palabras tiene que ver con que ya comenzó el programa agobiada y tampoco se sentía a gusto en la casa.

Oriana Marzoli abandona 'GH VIP'. pinit

Pero no han sido estos los motivos definitivos de su abandono, sino es que Oriana confesó que echaba de menos a alguien de fuera. Una persona muy especial con la que mantiene una relación desde hace un mes, según ha afirmado Telecinco.

"No quiero ver ni a mi madre, solo tengo ganas de abrazar a una persona". Eso fue lo que Oriana confesó a Jorge Javier cuando el presentador conectó en directo con ella desde 'Sábado Deluxe'.

Finalmente y tras los intentos fallidos del presentador para que se quedara en el reality, Oriana ha optado definitivamente por abandonar la casa de Guadalix en plena madrugada: "Estoy como cansada, necesito un tiempo y dejar los realities. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma", a confesado la concursante.

