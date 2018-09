19 sep 2018

Ha intentado por todos los medios irse sin pagar, pero no va a ser posible. Oriana Marzoli suplicaba que no se le cobrase la indemnización por irse de la casa de 'GH VIP' tan solo tres días después. Ayer, Jorge Javier Vázquez la entrevistaba, porque así lo dicta la dinámica del programa, pero era muy duro con ella.

"¿Sabes lo que me sucede Oriana? A ver cómo te lo digo siendo educado. Fíjate que es que me daba igual esta noche que vinieras o no. Y esto no quiero que te lo tomes como un ataque frontal. No. Es que he llegado a un momento contigo que ya me da igual y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador porque…", comenzaba.

No voy a calificar tu paso por la casa"

"No voy a calificar tu paso por la casa porque me parece que es algo como muy redundante. Todo el mundo puede pensar lo que ha sido y me produce… me parece que esta entrevista es un trámite que quiero acabar lo antes posible", añadía al respecto, siendo crudo con ella.

Y le dejaba muy claro que iba a tener que pasar por caja, por mucho que hubiese intentado lo contrario: "Fue tremendo negociar no pagar la penalización. Oriana, se te va a cobrar la penalización".

¿La respuesta de ella? Trató de defenderse, pero sus argumentos parecían no tener mucho peso para el presentador. "No podía más. Si es que yo no entiendo por qué la gente está como tan rabiosa. Es que los tres realities que yo he hecho, que han sido de convivencia, han durado cada uno seis meses y han sido en tres años consecutivos. La gente no tiene ni idea de lo que es estar sometida a esa presión y durante tanto tiempo".

"Las personas solo juzgan al personaje público y no empatizan con el ser humano. No sé por qué esa falta de humanidad en las personas, pero bueno… Lo admito. Me equivoqué, sobre todo, en entrar en este momento que creo que no era el idóneo", concluía su reflexión.

