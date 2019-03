8 mar 2019

Nadie hubiera imaginado que Carmen Lomana sería la protagonista indiscutible de la vuelta de Pablo Iglesias a la política. El de Galapagar llevaba tres meses y medio de baja por paternidad y en este tiempo, lo cierto es que se ha perdido mucho en su ámbito.

Sin embargo, su vuelta ha sido motivo de muchas críticas y todo es por el cartel que la formación morada ha utilizado para anunciar su vuelta: con un Pablo Iglesias de espaldas, con el puño en alto y con la Plaza Mayor de Madrid repleta de gente. Cualquiera diría que el presidente de Podemos ha regresado después de cinco años fuera de España.

Sin embargo, lo más llamativo de este cartel es la presencia de Carmen Lomana. Si os fijáis bien, abajo a la izquierda su rostro ha marcado la actualidad del día en las redes sociales. Resulta curioso pensar que la empresaria estuviera en una de las marchas moradas pero ella no ha tenido más remedio que explicarlo en sus redes sociales.

Podemos anuncia el regreso de Pablo Iglesias con este polémico cartel publicitario. Abajo a la izquierda podrás ver a Carmen Lomana. pinit Twitter.

"Si te fijas mucho se me ve a mi como una pulguita. Efectivamente soy yo. ¿qué creéis que estoy haciendo? Estaba trabajando, me habían mandado a cubrir todo el evento porque trabajaba en Telecinco. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar porque podemos era un partido nuevo y solo sabíamos que era de izquierdas"., concluía.

