18 sep 2018

Compartir en google plus

Donde antes había amistad ha estallado la guerra. Asia Argento y Rose McGowan, abanderadas del movimiento #MeToo, están en guerra. Todo comenzó a finales del mes de agosto, cuando aparecieron las acusaciones de abuso hacia Argento. En ese momento, las actrices, que hasta entonces habían sido amigas y aliadas, mostraron sus diferencias incluso en las redes sociales.

McGowan utilizó Twitter para tachar a Asia, hija del cineasta de depredadora. Lo hacía en referencia a las acusaciones de haberse acostado con el actor Jimmy Bennett, de ahora 22 años, cuando este tenía tan solo 17 años. E iba más allá, Rose aseguraba en 'The New York Times' que Argento le había reconocido a su novio, el modelo Rain Dove, que había mantenido relaciones con Bennet.

El siguiente capítulo de la historia se escribe ahora con un ultimatum, pero esta vez quien ha hablado es la propia Argento, también, por supuesto, en las redes sociales. Y lo ha hecho para amenazar a McGowan con emprender acciones legales. “Querida Rose McGowan. Con verdadero pesar te doy 24 horas para retractarte y pedirme disculpas por las terribles mentiras vertidas sobre mí en tus palabras del 27 de agosto. Si no lo haces, no tendré otra opción que tomar medidas legales inmediatamente”.

Por el momento McGowan no ha dado un paso al frente. No se ha retractado, pero dada la contundencia con la que ha hablado sobre su compañera de batallas al frente del movimiento #MeToo no parece que esté dispuesta a desdecirse. Veremos si acaban en los juzgados enfrentadas cara a cara.

Más noticias sobre Asia Argento

- El abogado de Asia Argento asegura que fue Jimmy Bennett quien la agredió sexualmente

- La foto de Asia Argento desnuda en la cama con Jimmy Bennett que reavivan la polémica

- Las duras palabras de Rose McGowan contra Asia Argento