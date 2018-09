18 sep 2018

Oriana Marzoli tomaba este domingo la decisión más temida por todos: su abandono de 'GH VIP'. Una decisión que muchos ya esperaban, sobre todo tras el primer bajón de la concursante que los telespectadores presenciaron en directo el sábado y en el que de nada valieron los ánimos de Jorge Javier Vázquez para que no abandonase el 'reality'.

Pues bien, ahora ha sido su madre la que ha hablado en el plató de 'Ya es mediodía', donde ha explicado donde se encuentra su hija: "Ella supongo que está bien, y digo supongo porque he decidido hacer un poco de distancia, dejarla tranquila para que ella reflexione. Cuando ella llegó no se encontraba ni siquiera en condiciones... no quería verme la cara, entró a la casa un poco cabizbaja, se echó en el sofá y me dijo 'mamá, ahora no, no quiero hablar'", ha confesado su madre.

Tras esto la madre de la concursante también ha explicado con quién se encuentra ahora Oriana: "Se ha quedado con Álex, que es su amigo, el amigo al que se refería antes de abandonar. Sé que está bien porque está con Álex y mantengo una comunicación constante, pero he decidido que se tome su tiempo y yo no interferir como madre, no ejercer más presión sobre ella porque sé que se siente muy mal", explicaba en el programa.

Tras esto la madre de Oriana también ha lamentado que su hija no se haya mostrado en 'GH VIP' "tal cual es" y ha asegurado que su hija se encontraba en una situación de "colapso" cuando decidió abandonar el 'reality' ya que acababa de participar el tres realities en Chile.

Más noticias relacionadas...

- Oriana Marzoli abandona 'GH VIP'

- Oriana Marzoli contra Alejandra Rubio: "No permito que me mande a paseo"

- Oriana Marzoli habla de su operación de pecho

¿Sabías que Oriana Marzoli es Piscis? Consulta su horóscopo