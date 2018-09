20 sep 2018

Hay veces que, para hacer más dinámicos los programa de televisión, se recurre a la gracieta. Parece que eso es lo que buscaba anoche Noemí Galera, directora de esa Academia de 'Operación Triunfo' que ayer abrió sus puertas a una nueva hornada de 'triunfitos'.

En una de las conexiones, realizó un comentario desafortunado. Unas palabras que podrían haber quedado en una mera anécdota si no fuera porque a las redes sociales no les pareció políticamente correcto su comentario.

Me veo bizca. Parezco Leticia Sabater"

Noemí se vio en la pantalla y dijo: "Me veo bizca. Parezco Leticia Sabater". Y claro, las susceptibilidades se hierieron. Así que, a la buena de Galera no le quedó más remedio que pedir disculpas en la siguiente conexión para que las masas no se le echaran encima.

Eso sí, lo hizo con un cierto tonito en el que muchos vieron ironía. "Si alguien se ha ofendido por lo de mi bizquez, perdón por existir", fueron esas palabras de disculpa.

