10 oct 2018

Ahora que 'Gran Hermano' y 'Operación Triunfo' están en su punto más álgido, Jorge Javier Vázquez y Noemí Galera han expresado lo que sienten el uno del otro a través de los medios y las redes sociales.

Ha sido el presentador quién ha contado a través de 'Lecturas' cómo le cae la directora de la academia. Aseguró que en un primer momento , cuando se conocieron, no era de su agrado: "No he vuelto a ver a Galera en mi vida, es más yo creo que después de aquel episodio le caigo hasta mal. Pero he de reconocer que después de varios años no soportándola ahora me encanta. Ha sido como de la noche a la mañana, una revelación", explicaba Jorge Javier.

La respuesta de Noemí Galera no se hizo esperar y ha usado Twitter para contestar al presentador: "Recuerdo aquella noche pero no lo del concursante... debe ser la edad. Y no, no me caes mal. Te sigo en IG y creo que nos reiríamos mucho juntos si volviéramos a coincidir. Gracias por dedicarme esas líneas. Te mando un abrazo". escribía.

Más noticias de Noemí Galera

- La pullita de Noemí Galera a Leticia Sabater en el estreno de 'OT 2018'

- 'OT 2018': La bronca de Noemí Galera a Noelia por despreciar 'Camina'

- Noemí Galera revela el motivo real por el que eliminaron a Amaia de 'El número 1' hace seis años

¿Sabías que Noemí Galera es Acuario? Consulta su horóscopo