24 sep 2018

A pesar de que lleva solo una semana conviviendo con sus compañeros, Chabelita está nominada para salir de la academia. Sin embargo, esto no ha sido un motivo para que la hija de Isabel Pantoja abra sus sentimientos y cuente algo de lo que nunca antes se había hablado en televisión.

Según contó ella misma a Aramís Fuster y a Miriam Saavedra en un momento de sinceridad, Chabelita ha asegurado que de pequeña vio el fantasma de Paquirri. "De pequeñita en ‘Cantora’, tenía dos años, me metí en el cuarto de Paco, en ese cuarto solo entraba mi madre, y me puse a mirar a una pared y a reírme. Una amiga de mi madre, que estaba allí en ese momento, fue corriendo a decírselo. Mi madre me cogió de la mano y yo me la llevé hacia un cuadro de Paco y dije que le había visto a él. Desde entonces mi madre no ha vuelto a entrar en esa habitación", aseguraba Chabelita.

Estas declaraciones han sido inéditas ya que hasta su defensora en plató no se creía que Chabelita lo estuviera contando. Lo cierto es que la hija de Isabel Pantoja no se corta un pelo al hablar de su familia dentro de la casa de 'Gran Hermano'. ¿Saldrá expulsada la próxima semana?

Más noticias sobre Chabelita Pantoja

- Omar Montes entrará en 'GH VIP'

- La entrevista de Chabelita que provocó la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame'

- 'GH VIP': la llamada de Isabel Pantoja en directo para decir a su hija que la quiere

¿Sabías que Chabelita Pantoja es Escorpio? Consulta su horóscopo