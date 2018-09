24 sep 2018

Sí, Omar Montes ha decidido que quiere entrar en 'GH VIP'. El novio de Chabelita ha aceptado la proposición de la productora del popular 'reality' de Telecinco para tener un encuentro con su pareja.

Se descarta que Montes se convierta en concursante oficial del programa, al menos de momento. Su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra será exclusivamente para mantener un encuentro de una hora con Chabelita donde podrán aclarar su situación sentimental.

Montes está especialmente dolido con Isa Pantoja por su acercamiento con Asraf. "Se le está yendo de las manos. Estoy un poco nervioso y dolido", indicó.

Montes pudo ver un vídeo en el que Chabelita hablaba de su relación de 'amistad' con Asraf y en el que aseguraba que no quería permitirse sentir algo más por el Míster Universo. "Si tú has estado conviviendo con una persona cuatro meses tienes que entender que estas imágenes no sean de mi agrado", explicó. Después se enfrentó a otro vídeo en el que Asraf y Chabelita, entre arrumacos y abrazos, en el que se puede ver que duermen juntos tras disfrutar de una fiesta hawaiana.

"No creo que sea machista decir que no me gusta ver a mi chica debajo de las sábanas con otro chico. Se está riendo de mí… Si quiere dar juego en la casa, que haga sus labores, que cuente un chiste, que se ría", continuó diciendo antes de que Ylenia le señalara como el "cornudo oficial de España".

Consciente de que su acercamiento con Asraf puede estar molestando a su novio, Chabelita hizo un confesión al Súper: "Sé que no le estará gustando mi acercamiento con Asraf. Cuando tenga otros sentimientos, vendré aquí, miraré a la cámara y le diré lo que le tenga que decir".

Veremos qué ocurre cuando ambos se encuentren en la casa y si la relación consigue superar esta dura prueba.

