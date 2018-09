25 sep 2018

Los concursantes no llevan ni una semana dentro de la academia, pero ya han surgido las primeras muestras de estar sintiendo la presión y también los primeros acercamientos entre ellos. Tanto es así que para los seguidores del 'talent', la cercanía entre algunos de los concursantes ha dado pie a los comentarios que aventuran que una amistad incipiente se acabe transformando en un amor que crezca ante las cámaras como sucedió con Amaia y Alfred en 'Operación Triunfo 2017'.

Los protagonistas de ese 'shippeo', como lo han llamado en las redes sociales, no son otros que Julia y Carlos Right. A pesar de que no les toca un dueto juntos esta semana, han estado ensayando juntos el tema que Julia tendrá que interpretar junto a otro de los concursantes, Joan Garrido. Se trata del tema 'Vuelvo a verte, cantado por Pablo Alborán y Malú, un dueto de lo más romántico en el que muestran mucha química.

Son varios los momentos en los que las cámaras les han captado cantando juntos, riendo, a carreras por la sala de ensayos e incluso con Carlos llevando a en brazos a Julia mientras su compañero de dueto ensayaba junto a otras compañeras su actitud frente a la canción. Veremos si con el paso de las semanas las predicciones de los tuiteros se cumplen y estamos ante la nueva pareja de esta edición.

