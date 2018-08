29 ago 2018

No pasa por su mejor momento anímico. Amaia Montero hace ya tiempo que dejó el grupo del cual fue vocalista -La Oreja de Van Gogh- y desde entonces ha estado en un continuo escrutinio público, siendo observados con lupa todos sus movimientos.

A comienzos de verano, la cantante lució nueva figura y se sometió a un retoque facial estético, que tuvo un gran revuelo en redes y a nadie dejó indiferente. A los comentarios sobre su cambio físico, se unió las críticas acerca de sus conciertos. Sus fans achacaban a la artista sus problemas de afinación y su dificultad para encontrar el tono.

Amaia Montero durante su actuación en 'La noche de Cadena 100' pinit

Ante tanta presión, la vasca ha estallado en una entrevista con el diario 'Faro de Vigo'. Afirma que "sólo se habla de lo malo, y no de lo bueno" y no sabe por qué tanta crítica hacia su persona: "La verdad es que no sé porqué ha venido toda esta avalancha. Yo he pasado página. Toda este especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido porque 'Nacidos para creer' solo dice verdades como puños" revela.

Montero afirma que los fallos en sus actuaciones se deben a problemas técnicos y que nada tienen que ver con ella. Piensa que fuera de nuestras fronteras, el trato que recibe es mejor que en su país: "He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero a mí no me pasa nada de esto allí", declara. "Este país es, a veces, bastante duro", asegura.

