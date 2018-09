27 sep 2018

El Koala se ha convertido en protagonista inesperado de 'GH VIP' (Telecinco). El concursante arrastra una experiencia traumatica de su infancia que confesó en la sala del más allá.

"Lo pasé fatal. Pero después pensé que una página del libro es una página del libro y yo no tiro un libro entero. Yo sigo pasando páginas. Tuve que empezar de nuevo, a escribir, a conducir... Tuve que empezar de cero. Llevaba la mano en el bolsillo por vergüenza hasta que me dí cuenta que la vida es bella y hay que tirar hacia adelante", explica.

El trauma llegó después de perder dos dedos en un accidente. Cuando tenía 13 años, tuvo un lamentable accidente con una cortadora de césped al tratar de arrancarla. La cortadora volcó encima de él, con tan mala fortuna que se llevó por delante parte de dos dedos de su mano derecha.

Pero no hay nada que la música no pueda ayudar a superar, por ello se volcó en esta faceta. "Después me refugié en la música, que es mi religión, mi salvación, que es lo que me ha dado la vida. Cogí una guitarra y empecé a componer. Si no llega a ser por la música, no sé que hubiera hecho", confesaba.

