30 sep 2018

Sin palabras ha dejado Elena Tablada a todos tras pasar por el programa de 'Viva la vida'. La expareja de David Bisbal y madre de su hija Ella, ha querido mostrar al mundo su verdadera imagen, una muy desconocida hasta ahora.

Ella comenzó con David Bisbal siendo muy joven, en una época en la que se consideraba "inmadura". "Yo no tenía nadie que me apoyase, que me defendiese o que pusiera las cosas en su sitio", ha confesado a Toñi Moreno.

La entrevista también le ha servido para zanjar de una vez por todas la polémica surgida a través de Instagram con Rosanna Zanetti, la actual mujer de David Bisbal. "Yo no escribí ese comentario pero sí que me molestó la foto. Yo le había pedido anteriormente a Rosanna que no subiera fotos de Ella porque crea polémica y no quiero problemas, y lo hizo", ha explicado.

La consecuencia de este hecho ha sido tal que la relación con David Bisbal "se ha convertido en insostenible. Yo jamás he tenido una relación así con él, con burofax y todo". "Yo sé que esto es como cualquier pareja separada y es una racha, que por mi parte siempre habrá muchísimo empeño porque es el padre de mi hija".

Elena Tablada ha confesado que quiere volver a tener la relación que tenía con el cantante almeriense antes de que ocurriese todo esto. "A mí me da una paz tan grande que sé que mi hija lo nota y lo necesita. Es muy importante tener esa paz y también tener a alguien al lado que te la dé. Por eso doy gracias todos los días de haber conocido a Javi, de que me lo haga todo fácil", ha declarado.

