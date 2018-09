30 sep 2018

Aunque ya habíamos visto a los invitados llegar al enlace, poco más se sabía sobre cómo estaba yendo la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Hasta que ha aparecido un pletórico novio ante la prensa para relatar cómo estaba viviendo ese gran momento.

Ha sido a las puertas de la finca El Maestre de Sanlúcar de Barrameda, donde se está celebrando el enlace, donde el torero ha hablado con la reportera de 'Viva la vida'. Según ha confesado, la novia estaba "guapísima" y todavía no se habían cambiado de traje.

Estoy encantado y os agradezco vuestra templanza"

"Estamos muy a gusto, disfrutando de una gran comida, de la compañía de la familia y los amigos, y todo muy bien. Yo estoy encantado y os agradezco vuestra templanza y que estéis aquí tanto tiempo, por eso vengo a daros las gracias", ha afirmado el diestro.

La gran ausencia del día ha sido la de José Fernando Ortega. El diestro ha querido dar una explicación al respecto. "Estoy un poco triste porque no ha podido venir, lo he sentido muchísimo, ha sido el familiar que ha faltado". Al parecer, el joven, que se encuentra ingresado en el centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, no habría recibido el permiso para poder asistir a la boda de su padre.

