1 oct 2018

María José Campanario ha reaparecido este lunes 1 de octubre en la Primera Gala Benéfica sobre la Fibromialgia. Consciente de cómo son los dolores constantes que sufren los que padecen esta enfermedad, la mujer de Jesulín de Ubrique ha acudido a este evento para ofrecer su experiencia a los que pasan por su misma situación.

Esta es la primera vez que Campanario se deja ver en público desde el pasado agosto, cuando acompañó a Jesulín en su regreso a los ruedos. En aquel momento, Campanario parecía recuperada tras su recaída de mayo.

En este evento, la mujer del torero ha aparecido con un mini vestido de color azul. Aunque Campanario lucía sus piernas a su llegada, luego ha aparecido con unas medias de color oscuro.

En su intervención en el evento, María José Campanario ha asegurado: "Los que padecemos esta enfermedad tenemos más días malos que buenos, es una lástima. Ya va siendo hora de que las administraciones y la sanidad nos planteen alguna solución a nivel multidisciplinar. Los enfermos de fibromialgia no estáis locos, el dolor que se padece es real, aunque no se ve. Desgraciadamente no hay una radiografía o prueba diagnóstica todavía que pueda descartar quien la padece y quien no".

