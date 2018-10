2 oct 2018

Se llama Kathryn Mayorga y asegura que Cristiano Ronaldo la violó en 2009 en un hotel de lujo en Las Vegas. Esta mujer sostiene que el futbolista la instó a mantener relaciones sexuales hasta en tres ocasiones, obteniendo otras tantas negativas por su parte, hasta que fue forzada.

Fue entonces cuando Cristiano le ofreció 325.000 euros a cambio de mantenerse en silencio. Ahora, ha sido el diario alemán 'Der Spiegel' el que ha sacado la información a la luz montándose un gran revuelo mediático.

Kathryn tiene un papel en su casa, que le hizo firmar el portugués, con el que demostrar que compró su silencio. Y el mencionado diario ha decidido que es el momento de hacerlo público. ¿Por qué? Porque los abogados de ella parecen entender que pueden sacar un provecho económico mayor si van a juicio.

Ella no ha tenido problema en pronunciarse: "He tenido graves problemas. Le culpo de la violación. Y me culpo a mí misma por haber firmado aquel papel". Más claro no lo puede decir.

Como tampoco la novia del futbolista que, a través de Instagram, ha querido mostrarle su apoyo ante esta nueva vicisitud que se encuentra en el camino. "Siempre transformas los obstáculos que te ponen en el camino en impulso y fuerza para crecerte y demostrar lo grande que eres", se puede leer en el comienzo de la última foto que ha colgado.

