3 oct 2018

Es el 'reality' del momento. 'Gran Hermano VIP' ya ha comenzado y en tan solo tres semanas ya ha habido de todo. Desde romances hasta rupturas. De lo que no hay duda es de que la casa de Guadalix está que arde.

Lo último en convertirse en viral ha sido la llamada que recibió Techi, ayer, martes dos de octubre, en el confesionario. Su hasta el momento novio, la dejó en pleno directo y en tan solo un minuto. "Desde el primer día no me gustó nada cómo actuaste. Me has faltado al respeto y no has cumplido tu palabra. Para mí no estamos juntos", afirmaba Alejandro.

Todo el mundo lo esperaba. La ex de Alberto Isla entró en la casa con novio pero pareció no importarle demasiado ya que los tonteos que tuvo con Tony Spina, además del 'edredoning' que vivió junto a Omar Montes hacían prever que su relación con Alejandro ya había terminado.

Tras la llamada, Techi se derrumbó: "¡Es que soy gilipollas, te lo juro! Hemos estado como un mes, pero un mes muy intenso y, realmente, dijimos que esto iba a ser como la prueba de fuego en la que dijimos que ahí nos íbamos a dar cuenta de si nos unía o nos desunía...", concluía la concursante.

