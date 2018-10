3 oct 2018

Pelayo Díaz y Andy McDougall sellaban su amor, el pasado 22 de septiembre, con una de las bodas más esperadas del año. Pero lo cierto es que ambos continúan viviendo su amor en la distancia, a pesar de haberse dado el 'Sí, quiero'. Y es que Andy McDougall continuará viajando constantemente de España a Buenos Aires para continuar con su empresa de ropa, Malibu Outfitters.

Algo que no les impedirá continuar con sus planes de futuro. Planes entre los que, según ha confirmado Pelayo en la revista Glamour, destaca la paternidad. Así es, ampliar la familia es uno de los deseos de la pareja pero tienen un gran obstáculo: "Sinceramente seremos padres cuando tengamos dinero. Tristemente, no se puede en España. Ojalá se pudiera hacer aquí una gestación subrogada. Es maravilloso, pero, claro, yo no tengo ese poder adquisitivo y nos acabamos de comprar un piso. Osea, no. Tengo que trabajar mucho", declaraba el diseñador.

Otra de las cosas para que la pareja tendrá que esperar, es para su luna de miel. Y es que tras su enlace, todavía no han tenido tiempo para hacer la escapada que ambos desean. Un viaje de novios que tendrá que esperar y sobre el que, por el momento, no han querido dar ningún detalle.

