8 oct 2018

Tras el cambio de 'OT' del lunes al miércoles, algunos pensaron que Antena 3 aprovecharía el hueco del 'talent' para cubrirlo con la séptima entrega de 'Tu cara me suena', pero no fue así. La cadena decidió mantener su día fetiche, el viernes, y Telecinco puso enfrente las cenas con confesiones de Bertín Osborne.

El canal de Mediaset llevaba tiempo anunciando que 'Tu casa es la vuestra' volvería pronto. Veíamos a Bertín con su ropa de verano diciendo que se iba a Marbella a pasar las vacaciones… Y las vacaciones pasaron. Llegó la vuelta al cole y el programa parecía no estrenarse. Incluso Arús se burlaba del tema en su programa de La Sexta. Tanto retraso ha repercutido en la audiencia: frente al espectáculo de música y baile de Gestmusic, el canal de Mediaset coloca unas charlas de verano que llegan con el otoño.

No parece muy lógico. El resultado se ha visto en las audiencias: Antena 3 le saca casi 10 puntos a su competidor. Lo malo es que la cosa no tiene pinta de mejorar: el 'talent' de imitaciones suele ir a más y Bertín depende (demasiado) del tirón de sus artistas invitados. ¿Veremos un baile de programación? Es probable: ya hemos visto lo bien que le ha funcionado a Mediaset programar dos capítulos de estreno 'The Good Doctor' frente a 'Operación Triunfo'.

El error de 'Pasapalabra'

Mario, concursante de 'Pasapalabra' con el que se cometió el error. pinit

El concurso vespertino de Telecinco cometió un error el pasado 25 de septiembre al formular una pregunta deportiva -a propósito del ganador del US OPEN de 1969-. La respuesta no se dio por válida y el concursante fue eliminado. No son comunes los errores en este concurso, que tiene tras las cámaras un equipo dedicado a supervisar preguntas y respuestas. De hecho, prueba de ello es que se ha convertido esta anécdota en una noticia. Por lo excepcional.

Así que, por un lado, debemos felicitar a 'Pasapalabra' por el trabajo que realizan. Se equivocaron, sí -por cierto, error descubierto por el periodista Fernando Gómez, de EuroSport, que publicó en su Twitter las explicaciones-, pero también han sabido rectificar: Mario, el concursante eliminado, ha sido readmitido por la dirección del programa.

Próximamente, Christian Gálvez podrá volver a hacerle preguntas que le permitan lograr uno de los premios más deseado de la tele: el rosco.

El presente transmedia

Logo de la serie transmedia 'Bajo la red'. pinit

Quienes crean que el futuro de las series pasan por convertirse en creaciones transmedia, están muy equivocados. No es el futuro, sino el presente. Prueba de ellos es el éxito de 'Bajo la red', que celebró el pasado miércoles una fiesta-concierto para seguir en vivo la emisión del cuarto episodio con el reparto y la banda Naranja, responsables de la banda sonora.

La 'webserie' revelación ha hecho apuestas que han enganchado a los espectadores: cada personaje tiene, desde antes de su estreno, perfiles en Instagram que actualizan con fotos y estados relacionados con las tramas; los guiones tienen una estructura cerrada pero adolecen de diálogos, que los los actores elaboran en ensayos en improvisaciones con los directores.

Así, el director Alberto Utrera confiesa que se lograron dos de los grandes momentos dramáticos de 'Bajo la red': el beso que debían darse María de Nati y Guillermo Campra, que llegó tras cinco intensos minutos de declaración sentimental… Tras ganar 'Tu cara me suena', Angy Fernández ha vuelto a recuperar su faceta de actriz en este 'thriller' adolescente del que nadie parece salir indemne.

