10 oct 2018

'Gran Hermano VIP' está en su punto más álgido. Ya van tres semanas desde que comenzó el programa y Jorge Javier Vázquez ya sabe lo que es sentir ser criticado por los seguidores de 'GH'. ¿Por qué?

La protagonista de esta historia es Miriam Saavedra. La ex de Carlos Lozano ocupa casi todas las imágenes de los resúmenes del programa ya que los actos que sus compañeros tienen con ella no son los correctos, aunque algunos intenten desmentirlo como por ejemplo Jorge Javier.

El presentador, intentó ayer martes, 9 de septiembre, quitar hierro al asunto alegando que: "Miriam se está aprovechando y lo hace con gran habilidad. No olvidemos que todos están utilizando sus armas", explicaba. En seguida, las redes sociales ardieron en contra del presentador.

"No me he creído NADA el discurso de Jorge", "Lo que ha dicho Jorge Javier antes de la publicidad es una auténtica vergüenza, sigue defendiendo a un grupo de personas que no paran todo el día de buscar e insultar a Miriam", escribían en Twitter.

