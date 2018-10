10 oct 2018

Ayer, durante la gala del 'Límite de 48 horas' de 'GH VIP', Jorge Javier Vázquez invitó a Miriam Saavedra a trazar su curva de la vida. Fue durante esos minutos en los que recordó pasajes de su pasado, cuando le vinieron a la memoria momentos tan duros que le hicieron romper en llanto.

Concretamente, cuando le vinieron a la cabeza los dos abortos sufridos. "Perder a mis bebés fue durísimo. El primero pude sentir el apoyo de Carlos, pero con el segundo no y eso fue lo peor. No me dio ni un abrazo ni nada. Bueno, yo tenía que estar en Perú por un tema de los papeles y pasó...", eran las palabras que pronunciaba con lágrimas en los ojos.

Carlos, desde plató, le daba la réplica. El presentador apuntaba que, no solo estaban distanciados físicamente, sino que, en ese momento, atravesaban una crisis y que no estaban ni siquiera juntos como pareja. Daba un paso más sosteniendo que no estaba seguro de que ese niño que esperaba Miriam fuese suyo.

Saavedra también habló de ese 'affaire' con Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez. "Con Hugo hubo besos e intenté rehacer mi vida. Salí con él, pero al final yo estaba todavía muy revuelta por lo de Carlos. Obviamente yo seguía sintiendo algo por mi ex".

