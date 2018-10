17 oct 2018

Si alguien quería que comenzara a haber pimienta en 'OT 2018', ya está aquí. Eso sí, no es en lo que a música se refiere, la queja principal de Noemí Galera, sino en lo relativo a líos dentro de la Academia, porque ya tenemos la primera bronca entre los aspirantes.

La han protagonizado Julia y Noelia y, aunque pueda parecer una tontería, por lo menos han dado muestra de que tienen ese carácter que se les reclama en las galas. Y eso que, si tenemos en cuenta que quieren dedicarse a esto de la música, no sería para tanto...

Cuando se me toca el coño, es lo que hay"

Parece ser que Julia se pasa todo el día -y la noche- cantando dentro de la Academia y Noelia la mandó callar. A la primera no le hizo ni pizca de gracia el gesto y se enfadó con ella. Hasta el punto que se necesitó un mediador para intentar destensar la situación.

El encargado de intentar tranquilizarlas fue Carlos: "No te enfades por eso porque no es para enfadarse". Lejos de tranquilizarse, puntualizó cuál era su estado de ánimo: "Yo no estoy enfadada, estoy mosqueada. Cuando me cabree, os esconderéis. La gente tiene que aprender... cuando se me toca el coño, es lo que hay. Sorry".

¿Habrá servido este encontronazo para espolearlas y que esta noche muestren su mejor versión delante de la audiencia de TVE?

