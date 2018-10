17 oct 2018

Es sin duda uno de los debates de la semana. Tras la negativa de José María Cano a que Miki y María, concursantes de 'Operación Triunfo 2018', cambiaran la palabra 'mariconez' por la de 'gilipollez' en la canción que les toca interpretar esta semana, El Sevilla se ha sumado a la polémica en pleno d'recto y ha opinado sobre ello.

Ha sido en LaSexta, en su habitual sección, donde no ha tenido pelos en la lengua y ha tenido unas palabras hacía María: "Esta chica incluso se ha permitido querer quitarle un trozo de la letra a Mecano. Ya quisiera esta chavala llegar a la altura de Dani Martín o Ana Torroja. ¡Respeto!".

Estos chicos tienen que saber que están en un programa donde cantan canciones de otros"

Además, El Sevilla ha querido hacer referencia a la afirmación de María cuando aseguró no gustarle la voz de Dani Martín y ha asegurado que: "Esta chica, que casi nadie sabe quién es, ha dicho que 'El Canto del Loco no me gusta'. Oye, es superrespetable. A cada uno le gusta lo que le gusta. Le ha tocado Carlos, que lo conocen igual que a María. Y dice que Carlos canta mejor que Dani Martín. Cuidado, es posible que cante mejor. Pero otra cosa es el respeto. Estos chicos tienen que saber que están en un programa donde cantan canciones de otros", concluía.

¿Quién será el siguiente en sumarse a la polémica?

