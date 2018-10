20 oct 2018

Tiene una voz espectacular que nos volvió locos y emocionó hace unos años, cuando ganó el primer concurso de talentos al que se presentaba. Hace cinco años de eso y hoy gira por toda España con una media de 50 conciertos al año. Lo merece. El cante y él. Porque hacía falta más flamenco bonito, como calificó Malú al elegido de su equipo que se alzó con el galardón de 'La Voz'.

Quedo con él para hablar de su nuevo sencillo, de chistes de gitanos y de cómo echa de menos que en su tierra le llamen de oficio y no promotores privados. Tan tímido como profesional y tan sencillo como amable, charlo -y palmeo- con David Barrull en pleno centro de Madrid. Dice que La vida pasa es el nombre de su nueva canción "porque hay que hablar de lo bello de la vida. Hay que aprovechar el momento que, si no se hace se pasa. Tanto para bien como para mal".

Ese es su espíritu y así lo ha escrito, "aunque también han participado desde Josemi Carmona, hasta mi hermano Adán. Tenía muchas ganas, porque llevo tres años dando conciertos con el mismo disco y quería algo nuevo". No sé si es él quien manda en la producción o el que pone la voz y se deja hacer, pero me lo aclara en un segundo: "Marco yo. A día de hoy ya uno está un poco más curtido y me siento dueño de mi arte".

Cantabria es poco agradecida con sus artistas"

Tendrá nuevo disco "en primavera del año que viene". Unos segundos de silencio para ver si nos adelanta algo, y sí. "Me identifico mucho con Manzanita en el disco que viene. En los temas", aclara, "porque creo que fue el artista flamenco más comercial. Los estribillos te taladraban el corazón. Y eso he buscado yo. Si lo puedo decir así de fácil, para que meterme en razonamientos más profundos. ¿o no?". Pues sí, respondo. Pero entiendo que eso no es fácil. Lo que no sabía es que estaba ya testado: "Lo estrené en Ceuta para probar y, a la segunda vuelta, ya lo estaban cantando las 600 personas que había allí". Manzanita, el primer cantautor gitano, nos dejó hace 14 años ya y es el referente de Barrull, "porque era especial. Su voz era única. Me gustan todas sus canciones, pero me encanta cantar Un ramito de violetas".

Volvamos al momento en el que conocemos a David. Bueno, justo después. Porque interesa saber qué queda del David que ganó 'La voz' hace... "¡cinco años han pasado ya! Yo creo que he cambiado de forma positiva. Sobre todo, tengo más tablas y estoy más curtido en la música, aunque mantengo esa parte inocente y de nervios antes de un concierto". Insisto en que quiero saber qué pasa después de ganar el programa, de ser la estrella, de tener el foco encima y de ser noticia: "Eso dura un tiempo. Te voy a poner un ejemplo: un coche con nitro. ¿Sabes lo que es nitro?". La verdad es que no estoy muy puesto yo en mecánica de coches.

Los estribillos de Manzanita te taladraban el corazón"

Después de aclarar ­-no sin sorpresa para David-, que no he visto ninguna de las diez películas de 'Fast & Furious', me lo explica: "Bueno, te lo explico. Cuando el coche iba muy rápido, de repente le dan a un botón, nitro, y aquello aceleraba al máximo. Bueno, pues eso es 'La Voz', un acelerón. Y eso hay un momento que baja a un menor esplendor. Luego, si tienes talento y tienes motor, sigues andando. Pero si no, te quedas en la cuneta porque no hay fondo". Me queda claro que él tuvo y tiene motor de sobra, pero quiero saber si lo ha pasado mal. "Yo, no. El año pasado tuve más de 60 conciertos. Este 2018 llevo más de 50 y quedan dos meses y medio. Gracias a Dios, la gente me sigue queriendo ver en directo y sigue apreciando mi trabajo", me cuenta.

Relación con Malú

Malú fue su coach en el concurso "y sigo teniendo relación con ella. La última vez, cuando tenía que decidir qué sencillo sacar del disco. Tenía diez opciones y yo vi dos que eran muy potentes. Esos se los mandé para que me diera su opinión. Siempre es una de las primeras. Esta vez le encantó 'La vida pasa'". Uno de los momentos que Barrull podrá contar a sus nietos es que Malú y David Bisbal discutieron por él. "Yo ni me enteré. No era consciente, porque estaba en mi burbuja. Pero todo parecía un sueño. No la discusión, sino todo lo que pasó en el programa. Gente tan grande hablando de mí. Es que tenía que pellizcarme para creerlo". Supongo que siguió pellizcándose cuando Alejandro Sanz le dijo que él mismo le produciría un disco. "Eso me dijo. Pero habrá que darle un tirón de la chaqueta para que se acuerde". Después de las risas pertinentes, aunque ahí queda el recado, viajemos más atrás. Porque no es habitual ser cántabro y cantar flamenco como los ángeles. Igual viene de familia.

Mi madre cantaba flamenco siempre en casa"

"Mi madre cantaba flamenco siempre en casa. Y mis tíos. Yo escuchaba siempre cantar a mi madre, y mi padre, que compra y vende ropa, siempre ponía las cintas de Camarón. Yo fui autodidacta en él. No pensaba que pudiera vivir de esto, porque era solo un 'hobby', pero llegó un momento en el que tuve necesidad de compartir ese sentimiento hacia la música con los demás. Esto ocurrió justo antes de entrar en La Voz, no de pequeño. Yo siempre he sido muy tímido, pero un primo mío me dijo que tenía que hacer los castings del programa y que podía hacerlo sin ir, ya que había una opción de colgarlos en Internet. Y así fue como me profesionalicé casi sin darme cuenta".

Es un gusto oír a alguien decir "yo vivo de la música solamente. Casado y con dos hijos, vivo de la música". Lo que yo no sabía es que ya no vive en Santander. "Me tuve que ir, porque es muy difícil ser músico en Cantabria. Para mí ha sido imposible, no hay oportunidades. Es una tierra poco musical y poco agradecida con sus artistas. Yo llevo cinco años girando por España entera y todavía mi Ayuntamiento no me ha llamado para que cante allí. Han tenido que ser promotores privados los que se han jugado los cuartos", revela. Le pregunto si quiere que lo escriba y lo pidamos oficialmente desde esta entrevista. "Sí, por favor".

Jota Abril con David Barrull durante su entrevista con 'Corazón'. pinit

¿Qué opina de los puristas del flamenco? Porque, siguen existiendo, ¿no? "Claro que existen. Yo me siento valorado por mis compañeros y por la profesión. Tengo dos líneas: una más comercial y otra muy flamenca", responde. Habrá que saber si le tira más el quejío que la balada: "Me gusta mucho la música en general, pero yo soy flamenco y en mi casa se canta de todo, pero el quejío, es el quejío".

A esta gran voz que tenemos en España hay que verle en directo. Dice que gana un montón. El 20 de octubre está en Badajoz, y las demás fechas las irá contando por sus redes sociales: "Antes de que acabe el año, seguro Barcelona, Sevilla y Madrid. Que tienes que estar". Iré. Con ese compromiso nos despedimos de un David Barrull que es mucho más que una gran voz del flamenco. Es una persona positiva todo el rato y eso no abunda.

Más entrevistas de Jota Abril...

- Víctor Manuel: "Ana Belén y yo nos hemos pasado la vida ayudándonos el uno al otro"

- Paulina Rubio: "Me preocuparía que no hablaran de mí"

- Mimi, Aitana y Ana Guerra: "Nos encanta la idea de ser canción del verano"

¿Sabías que David Barrull es Acuario? Consulta su horóscopo