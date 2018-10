26 oct 2018

La tensión en 'GH VIP' continúa siendo una de las grandes protagonistas en la casa de Guadalix. Y es que esta séptima gala ha estado marcada por la expulsión de Darek por un 71% de los votos. Una gala que ha dejado también a tres nominados más: Miriam Saavedra, el Koala y Verdeliss.

Sobre su abandono de la casa de Guadalix, el modelo polaco ha confesado que "no he hecho un buen trabajo". Y es que el mismo reconocía que no lo había hecho del todo bien en el reality, eso sí sin perder en ningún momento la sonrisa. Su chica Candela lo esperaba en el plató y al terminar la gala ambos se fundieron en un intenso beso.

Pero lo cierto, es que la expulsión y las nominaciones no han sentado igual de bien a todos en la casa de Guadalix. De hecho Ángel Garó y Tony Spina han sido los únicos testigos en la casa que han podido ver las nominaciones. Pero cuando Jorge Javier Vázquez les dijo que debían decir quién estaba nominado, ellos dijeron Koala, Verdeliss y Miriam. Y es que Tony ha hecho uso de su poder como jefe de la casa y ha cambiado a Makoke (la nominada real) por Verdeliss ¿Quién acabará siendo el próximo expulsado? Tendremos que esperar para verlo...

