29 oct 2018

Fue una visita corta pero intensa. Laura Matamoros acudía a la casa de 'Gran Hermano VIP' para aclarar todo lo que Makoke había dicho de su padre, Kiko Matamoros. Sin embargo, su encuentro no fue lo que muchos esperaban ya que su conversación cordial contrastó con la mala relación que ambas tenían fuera de la casa.

Aunque en un principio ambas se saludaron fríamente, terminaron despidiéndose con un abrazo cordial. A pesar de esto, Laura Matamoros no se fue de Guadalix sin decirle qué es lo que realmente pensaba de las palabras que Makoke había dedicado a su padre dentro de la casa: "No me gusta algunas cosas que dices sobre mi padre. Hay aspectos que no comparto contigo sobre la separación", afirmaba.

Aún así, la hija de Kiko Matamoros no ha querido hacer leña del fuego caído y animaba a Makoke a seguir concursando: "Estate tranquila y concéntrate en esto, disfrutándolo, no le des vueltas a lo de fuera", concluía.

"Tocada y hundida". Así es como se quedó Makoke minutos después de recibir la visita de Laura Matamoros. Algo normal, por cierto, ya que todos los concursantes llevan ya casi dos meses sin saber noticias del exterior. "He sido súper discreta, solo he dicho palabras bonitas a su padre. No sé qué he podido decir, me ha dejado tocada", explicaba.

Más noticias relacionadas de 'Gran Hermano VIP'

- Techi sorprende con su radical cambio de imagen

- Darek expulsado de 'GH VIP'

- Así era Miriam Saavedra antes de sus operaciones estéticas

¿Sabías que Laura Matamoros es Piscis? Consulta su horóscopo