31 oct 2018

Alta y claro. Sin dejarse nada en el tintero. Sincero. Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista a 'France Football' en la que, por supuesto, habla de fútbol: de su traspaso a la Juventus, de cómo de cerca siente el final de su carrera o de cómo ve a Leo Messi como rival por el trono del mejor jugador del mundo.

Pero tampoco evita hablar de ese asunto desagradable en el que está envuelto desde hace semanas. Nos referimos a las acusaciones de violación que pesan sobre él y que han provocado que la policía de Las Vegas reabra la investigación.

Es la primera vez que veo hundidas a mi madre y mis hermanas"

"He hablado con mi pareja. Mi hijo es demasiado pequeño para entenderlo. Las que peor lo llevan son mi madre y mis hermanas. Están hundidas y, al tiempo, muy cabreadas. Es la primera vez que las veo así. Soy yo quien debo calmarlas cuando debería ser al revés", se sincera en las páginas de la revista.

'France Football' ha publicado una entrevista exclusiva con Cristiano Ronaldo, que no evita hablar de ningún tema.

Y añade sobre cómo se encuentra anímicamente Dolores Aveiro: "Mi madre está inconsolable, por ella me siento peor. La opinión pública es diferente, hay tanta gente que me quiere como que me detesta. Me da igual. Pero cuando todo esto acabe, quiero ver lo que dicen".

Para zanjar el tema, hace una reflexión al respecto: "Soy una de las personas más célebres del planeta. Sé que hago vender y todo lo malo que dicen de mi está más mediatizado que lo bueno. Lo asumo, trato de estar tranquilo, pero todo eso se queda en el interior de mi cuerpo".

