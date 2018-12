5 dic 2018

El diario alemán 'Der Spiegel' ha puesto en un aprieto aún más serio a Cristiano Ronaldo, de demostrarse que la confesión que publican sobre el delantero portugués en relación a la presunta violación a Kathryn Mayorga es cierta.

El jugador de la Juventus de Turín habría confesado los hechos por los que se le va a llevar delante de la justicia con frases como "me dijo que no, pero luego me agarró el pene" o "no utilizamos lubricante, usé mi saliva". La documentación que acredita estas sentencias ya ha sido puesta a disposición del tribunal de Las Vegas que se encarga del asunto.

Ella dijo que no quería, pero se puso a mi disposición"

Unos documentos en los que Cristiano aparece citado como Señor X y en los que se puede leer, tal y como indica la filtración del mencionado medio alemán: "Ella dijo que no quería, pero se puso a mi disposición. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Ella me dijo: 'Eres estúpido, imbécil, me obligaste. Y yo me disculpé después'".

Estas declaraciones demostrarían que existió ese contacto sexual y que Ronaldo estaría metido en un buen lío, pero tendrá que ser la Justicia la que hable y se encargue de demostrar si realmente esas palabras salieron de la boca del futbolista.

En medio de este embrollo, Cristiano decidió no acudir el pasado lunes a la entrega del Balón de Oro celebrada en París en lo que algunos han visto el enésimo gesto de soberbia del astro que ha encontrado en Georgina Rodríguez su mejor refugio en estos tiempos de tormenta.

