31 oct 2018

Ángel Garó fue señalado por el hermano de Asraf después de que hiciese unos comentarios 'racistas'. A eso se le sumó una nueva polémica tras un robo de leche a Verdeliss por parte de algunos de sus compañeros. Tras días de rumores, finalmente el programa mostró las imágenes que señalaban como culpables a Ángel Garó y Makoke. Jorge Javier Vázquez justificó a ambos concursantes diciendo que seguramente fue un gesto involuntario.

Debido a esta justificación, el presentador de 'GH VIP' fue abucheado. "Si queréis os digo lo que queréis escuchar y me aplaudís. Quizá debería estar callado, pero se ve claramente que no se dan cuenta", explotó Jorge Javier. Y prosiguió: "Me gustaría que tuviéramos la piel tan fina para todos los comentarios que se escuchan en la casa. Para todos. Por que luego realmente, en este concurso que ve tantísima gente, me gustaría que esos que se escandalizan tantísimo a la hora de criticar utilizaran la templanza y no utilizaran para convencer unos insultos multiplicados por quince, que es lo que estoy recibiendo yo todos los días", refiriéndose al boicot recibido en redes sociales.

También ha criticado las formas de defender que tienen dentro de la casa. "Para defender algo se ataca de una manera brutal, con una virulencia y una violencia tremenda. Y estos mismos que están haciendo esto, deberían ponerse un espejito, y saber lo que están haciendo", zanjó muy enfadado.

