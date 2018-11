14 nov 2018

Ayer la gala del 'Límite 48 horas' de 'GH VIP' vivió una sacudida cuando Jorge Javier Vázquez paró para hacer una advertencia sobre algo que su directora le había dicho por el pinganillo. Porque al presentador se le acusaba, desde las redes, de haber asegurado que no iba a permitir que Miriam Saavedra, una de las grandes favoritas, ganase el concurso.

"María Zambrano, que es la directora de este programa, me acaba de decir por el pinganillo: 'Jorge, ¿tú has dicho en plató la frase 'Miriam no gana como presentador que soy'?", comenzaba Jorge antes de añadir: "A ver, alguien ha colgado en Twitter que yo he dicho esto. Se supone que quien lo ha colgado es alguien del público, o podría no serlo"

"No es la primera vez que está sucediendo algo con seguidores de Miriam. Se están produciendo incluso, en mi caso, y lo digo para la gente que sigue el concurso a través de las redes, una suplantación de identidad con una conversación inventada que yo tengo detectada", proseguía el conductor del espacio.

Llegado el momento yo también voy a actuar"

Vázquez se ponía aún más serio, porque la situación ya la ha vivido: "Vamos a ver, es la segunda vez, a la tercera pues tendré que ir a la policía. Y esto lo quiero dejar ya bien claro, suplantar identidades es delito. Cuidado con lo que se publica. Porque no me hace gracia, pero llegará un día en el que me haga menos gracia todavía y tendré que ir a denunciarlo de una manera clara para que esto pare".

·La gente que está haciendo esto, cuidado con lo que publicáis porque es mucho más grave de los que imagináis. Y que conste que es muy fácil llegar hasta vosotros y que cada vez está más perseguido el delito. Que sepáis que llegado el momento yo también voy a actuar", zanjaba muy serio ante un plató en absoluto silencio.

